Mendoza, ex-Ceará, tem passaporte furtado na Vila Belmiro após rebaixamento do Santos

O atacante Mendoza, ex-Ceará, que atualmente defende o Santos, registrou um boletim de ocorrência na noite em que a equipe paulista foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o jogador teve seu carro queimado e furtado no arredores da Vila Belmiro, estádio do Santos.

O jogador alegou que precisou sair do estádio com o carro de um amigo, mas acabou sendo identificado por um grupo de pessoas que começou a arremessar objetos contra o atleta. No carro de Mendoza, que foi incendiado, estava seu passaporte, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), CPF e o documento do seu veículo.

Segundo a Polícia Civil, Mendoza já não se encontra mais no Brasil, seu carro será periciado e o caso vai ser apurado com a ajuda do motorista, que foi vítima de tudo que aconteceu naquela noite.