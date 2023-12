Jogador do Santos, Mendoza tem carro incendiado nos arredores da Vila Belmiro após rebaixamento

Um carro do atacante Steven Mendoza foi queimado na noite desta quarta-feira (6) após ser confirmado o rebaixamento do Santos para a Série B. O veículo estava estacionado nos arredores da Vila Belmiro, local onde ocorreu o duelo contra o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão. Não havia ninguém dentro do veículo. A informação é do ge.

Parte da torcida santista protagonizou cenas de violência após a derrota para o Tricolor do Pici, que sacramentou o rebaixamento da equipe paulista. A polícia precisou intervir para conter o grupo, que arremessou cadeiras e outros objetos no gramado. Depoi, incendiou alguns veículos, inclusive ônibus, nos arredores da Vila.

O ge ainda apurou que a ação não foi direcionada para um protesto contra o atacante, reserva na partida. Os torcedores depredaram os carros mais próximos dos portões de saída do estádio.

O Santos terminou o Brasileirão de 2023 com 43 pontos, na 17ª colocação na tabela. Além do Peixe, que foi rebaixado pela primeira vez na história, Goiás, Coritiba e América-MG também vão jogar a segunda divisão em 2024.

