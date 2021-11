Mendoza e Yony vão bem no Clássico e podem ser decisivos para Ceará na reta final da Série A

O Ceará goleou o Fortaleza por 4 a 0 no Clássico-Rei, na última quarta-feira (17), em uma partida quase perfeita, com muitos destaques, sejam coletivos ou individuais.

E entre estes destaques estão dois colombianos, os atacantes Mendoza e Yony González. A dupla, contratada no início do ano para dar aquele toque de experiência em ano de disputa de Copa Sul-Americana, finalmente respondeu à expectativa da torcida.

Mendoza deu três assistências, para os dois gols de Vina e uma para Yoni González marcar o quarto. Foi a melhor atuação dele com a camisa alvinegra, que fez 54 jogos em 2021, que além das assistências, criou chances de gol e participou de várias jogadas ofensivas em velocidade.

Ele que ganhou uma sequência com Tiago Nunes, que mesmo com as cobranças da torcida e vaiado no Castelão contra Inter e Bragantino, foi bancado pelo treinador. Já são 12 partidas como titular com Tiago Nunes, sendo as cinco últimas, crescendo de rendimento a cada jogo.

Yony González

Outro jogador que ganhou mais chances com Tiago Nunes é Yony González. Ele por pouco não foi negociado com o Santos e ficou a pedido do treinador, que trabalhou com o jogador no Athletico/PR.

Legenda: Yony González jogou 23 minutos no Clássico-Rei, sendo uma das surpresas de Tiago Nunes na reta final do jogo Foto: KID JUNIOR

Yony ganhou ritmo jogando no Brasileiro de Aspirantes, entrou poucos minutos contra Grêmio, Santos e Athletico/PR, mas ganhou a chance no Clássico-Rei, jogando 23 minutos.

Ele participou de boas jogadas, criou uma chance de gol e fechou o placar, marcando na Série A após quase dois anos. O último gol do atacante no Brasileirão tinha sido no dia 25 de novembro de 2019, pelo Fluminense.

Ele, que entrou no lugar de Jael, pode ganhar mais chances com a má fase técnica de Cléber.

Confiança

O técnico Tiago Nunes, citou Mendoza e Yony González ao comentar sobre a grande fase de Vina. Ele elogiou os colombianos, além de Lima e Vina.

"Na verdade, eu não recuperei nenhum atleta, sempre foram bons, já falei que o Vina é diferente, faz as coisas ficarem mais fáceis. Estou feliz pelo momento que ele vive, é um grande jogador e cidadão, assim como Steven, Yony, Lima, então valorizo todo o grupo".

No sábado (20), o Ceará enfrenta o Atlético/GO, às 21 horas no Estádio Antônio Acciolly,em Goiânia (GO), pela 34ª rodada.

O Alvinegro está em 10º e embalado na Série A com 45 pontos, bem próximo do G-8 ou G-9 que podem dar vaga na Libertadores de 2022.