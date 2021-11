Ceará tem quatro desfalques certos e duas dúvidas para enfrentar Atlético-GO no sábado

A histórica e elástica goleada por 4 a 0 diante do Fortaleza, na última quarta-feira (17), pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, deixou prejuízos ao Ceará para a sequência da competição nacional. Dos 11 jogadores titulares do Alvinegro de Porangabuçu que iniciaram o Clássico-Rei, três estão suspensos e um é dúvida para a partida. Além disso, o último boletim médico divulgado pelo clube, relatou que dois atletas se recuperam de lesão.

O goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o atacante Mendoza receberam o 3° cartão amarelo diante do Fortaleza e terão de cumprir suspensão automática contra o Atlético-GO, no sábado (20). O zagueiro Luiz Otávio, que saiu sentindo dores no joelho, e o atacante Erick, recuperando-se de um edema muscular na coxa direita, são dúvidas para a partida. O lateral-direito Buiú, por sua vez, segue com a recuperação pós-cirúrgica.

Com as ausências, o técnico Tiago Nunes deverá promover o retorno do goleiro Richard e o do volante Marlon ao time titular. Para a vaga de Stiven Mendoza, Rick é o provável substituto. Desta forma, o Ceará deve ir a campo com: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco; Marlon e Fernando Sobral; Rick, Vina e Lima; Jael.

O duelo diante do Atlético-GO ocorre neste sábado (20), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares com o Diário do Nordeste acompanhando em Tempo Real.