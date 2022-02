Mendoza comemora bom momento e mais liberdade ofensiva com Tiago Nunes

O colombiano Mendoza iniciou o ano de 2022 muito bem no Ceará, com dois gols marcados em 3 jogos, entre eles no Clássico-Rei diante do Fortaleza. Com a confiança em alta, Mendoza explicou a boa fase, que se prolonga desde o ano passado após a chegada do técnico Tiago Nunes para o returno da Série A.

Ele comemorou a boa fase e "dividiu" os créditos com o técnico Tiago Nunes e a forma da equipe do Vovô jogar.

"Desde quando o Tiago, ele me deu aquele voto de confiança e nosso jogo é muito mais ofensivo. Criamos muitas jogadas, mudou muito. Ele é um treinador experiente e sempre fala pra gente jogar. No ano passado, digo que não foi ruim, mas foi estranho, os gols não saíam. Com o treinador anterior que estava aqui, eu não joguei naquela posição, não tive aquela liberdade para jogar. Naquele momento eu não tinha a liberdade que tenho agora. Volto a falar, não é só eu, é todo mundo que o Tiago fala para jogar".

Boa fase

Sobre o bom momento com os gols marcados, contra Fortaleza e Globo/RN, Mendoza espera que a boa fase continue. Com o gol diante do time potiguar na quarta-feira, na goleada de 5 a 0 no Castelão, o atacante se tornou o estrangeiro com maior número de gols no estádio: quatro.

“Importante, né? A gente, como jogador, é muito importante fazer gol, ainda mais em um clássico. Eu já conheço a rivalidade que tem, a emoção é única. Infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo, que eram os três pontos, mas vamos pelo caminho certo. É um bom momento, continuar no dia a dia me esforçando sair muitos gols mais”, disse ele.

No sábado (12), o Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa, no Castelão, às 19h45. O Alvinegro é o líder do Grupo B com 7 pontos. O colombiano espera ajudar o Vovô a conquistar mais uma vitória.

"Quero ajudar sempre o Ceará a ganhar os jogos e ser campeão.O time é bom e queremos sempre sair de campo e buscar os 3 pontos sempre", finalizou Mendoza.

Confira a entrevista de Mendoza