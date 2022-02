Ceará goleia Globo no Castelão e assume liderança do Grupo B da Copa do Nordeste

O Ceará goleou o Globo/RN por 5 a 0 no Castelão nesta quarta-feira (9), em jogo atrasado da 1ª rodada, assumindo a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Com a vitória, o Vovô chegou aos 7 pontos em 3 rodadas.

O jogo

Após o empate no Clássico-Rei no último sábado, o Vovô entrou em campo com amplo favoritismo contra o Globo e o exerceu com naturalidade, sendo superior desde o início.

Apoiado pela torcida, o Vozão pressionou o time potiguar desde o início. Ainda que o adversário tenha sido perigoso nos contra-ataques, o Ceará abriu o placar cedo, aos 14 minutos com Mendoza. O volante Richardson fez o desarme, iniciando o ataque, com Vina toca para Zé Roberto, que achou Mendoza abrir o placar em chute que encobriu o goleiro adversário.

O Vovô continuou pressionando e controlando o jogo, perdendo uma grande chance com Lima, que exigiu defesa de André Zuba, aos 26 minutos.

À vontade no jogo, o Alvinegro deixou espaços no setor direito de defesa e o Globo criou chances pelo setor, com Adílio e Hiltinho fazendo o goleiro Richard trabalhar.

Foi quando na reta final do 1º tempo, Victor Luis ampliou para o Alvinegro, batendo cruzado aos 46 minutos.

Legenda: Victor Luis foi um dos destaques do Ceará com dois gols marcados Foto: Thiago Gadelha

Goleada

Para a etapa final, o Vozão voltou fulminante, marcando o terceiro antes de um minuto. Richardson deu belo passe para Vina, que bateu sem chance para goleiro André Zuba.

Apesar da vantagem confortável, o Ceará continuou criando chances, com Zé Roberto perdendo boa oportunidade e Lima acertando a trave.

Foi quando aos 26 minutos, Victor Luis bateu falta e marcou um golaço, o quarto gol do Alvinegro no jogo.

Com as alterações de Tiago Nunes, o Ceará se manteve no taque e marcou mais um, com Vina batendo pênalti e fechando a goleada: 5 a 0.

Legenda: Vina também marcou dois gols e fechou o placar de pênalti Foto: Thiago Gadelha

Próximo jogo

Pela 4ª rodada, o Alvinegro enfrenta o Sampaio Corrêa, às 19h45, também no Castelão, visando disparar na liderança do grupo. O Vozão já abriu 3 para o vice-líder, Altos/PI.