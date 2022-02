Análise: Crescimento do Ceará em 3º jogo da temporada era natural e time apresenta bom repertório

O início de temporada do Ceará foi marcado por lesões e casos de Covid-19 de jogadores importantes, dificultando a preparação para os jogos contra Sergipe e Fortaleza. O Vovô venceu fora de casa o time sergipano e empatou o Clássico, mas os níveis técnico e físico da equipe foram claramente muito abaixo.

Mas para o 3º jogo da temporada, o crescimento da equipe era esperado, com jogadores em melhor ritmo e por outros fatores mais favoráveis, com mando de campo e adversário mais acessível.

E o Ceará fez o que se esperava dele, vencendo bem o Globo/RN no Castelão, por 5 a 0. Na partida desta quarta-feira (9), os aspectos físicos e técnicos dos jogadores já foram mais alevados, com o acréscimo de um time mais coletivo.

Tiago Nunes escalou uma equipe com 4 alterações em comparação ao time que jogou o Clássico-Rei e a equipe rapidamente mostrou encaixe. Se defensivamente a equipe pouco foi testada, pela fragilidade do adversário, ofensivamente foi diferente. A equipe apresentou mais movimentação, boa troca de passes, tabelas e jogadas melhores combinadas.

Destaques

O ritmo do meio campo foi um dos pontos fortes, com a dupla Richard e Richardson no meio. Este último, foi um dos melhores em campo, distribuindo ótimos passes e efetuando desarmes. A dupla funcionou bem e certamente Tiago Nunes terá trabalho para escolher a melhor, com o retorno de Fernando Sobral.

Vina e Mendoza também auxiliaram bastante nas jogadas ofensivas, levando perigo constante ao gol do time potiguar. O camisa 29 carimbou as principais jogadas do Vozão e o nível dele no início de temporada é uma grande notícia para a torcida alvinegra. Um "Vina" mais confiante, em boa fase técnica é essencial para engrenagem alvinegra funcionar, como foi visto na reta final da Série A.

Outra boa surpresa foi a partida de Victor Luis, que sempre foi um lateral-esquerdo de força ofensiva e bom chute, marcando dois, sendo um belo de falta. Ele ganha pontos com Tiago Nunes na disputa com Bruno Pacheco, que ainda não estreou.

No ataque, Zé Roberto se movimentou, distribuiu bons passes, mas faltou o gol. A pressão em cima do camisa 9 do Ceará sempre foi pesada e o atacante precisará ter tranquilidade para ser o homem gol da equipe de Tiago Nunes. Ele, que marcou na estreia diante do Sergipe fora de casa, ainda terá que esperar para marcar diante da torcida alvinegra.

Legenda: O centroavante Zé Roberto tentou o gol de todas as formas, perdeu chances e terá que esperar a próxima partida para marcar diante do torcedor do Ceará Foto: Thiago Gadelha

Um pouco abaixo dos demais estiveram Lima e Nino Paraíba, mas há muita margem de crescimento para os dois.

Crescendo...

Ou seja, o Ceará fez a atuação que a torcida alvinegra esperava, goleando e mostrando maior repertório ofensivo, o que não foi possível pelas circustâncias contra Sergipe e Fortaleza.

A tendência é a equipe ganhar ainda mais corpo e será ainda mais forte quando o elenco tiver no mesmo nível físico e técnico. Muitos jogadores ainda precisarão de tempo para isso, mas até lá, o técnico Tiago Nunes vai administrando o elenco para que o Ceará chegue forte nas fases decisivas das competições no 1º semestre.