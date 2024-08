Meia Pedrinho exalta trabalho Iguatu e expectativa para confrontos que valem o acesso para a Série C

O Iguatu vive um momento especial em sua história, na expectativa pelos dois jogos das quartas de final da Série D, que valem o acesso. O Azulão está entre os 8 melhores da Série D, competição que começou com 64 clubes, e que chega em seu momento decisivo. A equipe interiorana enfrenta o Anapolis/GO, em dois jogos, o primeiro neste domingo, às 16 horas no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, e o segundo, em Iguatu, no Morenão, no dia 31.

A cidade já respira ares de decisão e expectativa de um acesso que elevaria o patamar do clube, que vem crescendo no cenário futebolístico. O Azulão se consolidou como uma força do Interior no futebol cearense, forte na Série A do Estadual, Campeão da Fares Lopes e já tendo disputado Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. Ir para a Série C seria mais um passo dessa consolidação.

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o meia Pedrinho, formado no Azulão, e camisa 10 da equipe de Flávio Araújo, destacou o momento vivido pelo clube e a expectativa de acesso.

“Realmente estamos vivendo um momento muito importante na história do Iguatu, nunca o clube havia chegado tão próximo da briga pelo acesso e isso mostra que o trabalho que estamos fazendo tem sido muito bem feito. Estamos encarando esse momento com muita seriedade e como uma oportunidade de elevar ainda mais o nome do clube”, disse ele.

Campanha notável

A equipe cearense começou a campanha com Washinton Luis no comando, técnico das maiores glórias do clube. Ele foi responsável pelo acesso da equipe nas Séries A e B do Cearense, classificou o Azulão para as edições de 2023 e 2024 da Copa do Brasil, foi campeão da Taça Fares Lopes em 2023 e foi 3º colocado no Campeonato Cearense do ano passado.

Legenda: Flávio Araújo assumiu o Azulão para a 6ª rodada da 1ª Fase e levou o clube aos confrontos de acesso Foto: João Marcos Lima/AD Iguatu

Mas com 5 rodadas e no G4 do Grupo A3, ele deixou o clube após receber uma proposta do Atlético Piauiense. Era um golpe e tanto para o Azulão, que agiu rápido e contratou o experiente Flávio Araújo. E com o 'Sapinho', o Azulão manteve o nível, e garatiu vaga na 2ª Fase na vice-liderança com 27 pontos. E nos mata-matas, eliminou Jacuipense e Manaus, sempre empatando fora de casa e vencendo no Morenão.

Pedrinho avaliou a saída de Washington Luis e a chegada de Flávio.

“O professor Washington foi muito importante pra gente nos últimos anos, fez um trabalho muito bom, ele tem méritos também, porque iniciou o trabalho e deixou uma boa base. O professor Flávio chegou mito bem, tem nos ajudado muito. Ele é um treinador que tem muita experiência, tem feito um bom trabalho e nos ajudado muito, avaliou.

Legenda: Pedrinho é o camisa 10 do Azulão e formado na base do clube Foto: João Marcos Lima/AD Iguatu

Expectativa

O Azulão faz a primeira partida fora e decide o acesso no Morenão, diante de sua torcida que lota o estádio a cada jogo. O meia analisou os confrontos.

“Vai ser um duelo muito difícil, o Anápolis tem uma boa equipe, já estudamos bastante o time deles e vimos que tem muita qualidade. Essa questão de decidir em casa é importante, pois vamos contar com o apoio da nossa torcida. Mas é importante poder fazer um grande primeiro para chegar em boas condições para a segunda partida”.