McLaren anuncia Oscar Piastri para substituir Daniel Ricciardo

A McLaren oficializou a contratação do piloto australiano Oscar Piastri para substituir o compatriota Daniel Ricciardo na temporada 2023 da Fórmula 1. O anúncio é após decisão favorável do Conselho de Reconhecimento de Contrato.

Piastri acertou contrato de "múltiplos anos" com a tradicional equipe da F-1 e será o parceiro do britânico Lando Norris a partir da próxima temporada. Ricciardo vai seguir com a McLaren somente até o fim deste ano. A Alpine segue com o assento vago no grid de largada para 2023.

A novela, que tinha Piastri como um protagonista, foi encerrada após decisão da CRB, que é independente da F-1 e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Um tribunal se reuniu na segunda-feira para avaliar o caso.

Entenda a polêmica

A polêmica teve início com uma inesperada "dança das cadeiras" às vésperas do recesso de verão europeu da F-1. No fim de julho, o alemão Sebastian Vettel anunciou que iria se aposentar ao fim do ano, deixando a Aston Martin. Depois, a equipe contratou o espanhol Fernando Alonso para substituir o alemão, numa decisão que surpreendeu o mundo da F-1. Alonso tem longa história com Renault, que deu lugar à Alpine na F-1.

Sem o espanhol, a Alpine decidiu promover o piloto reserva Oscar Piastri a titular em 2023. O anúncio, contudo, foi feito sem o conhecimento do jovem australiano, que no mesmo dia desmentiu a contratação no perfil oficial nas redes sociais. Isso porque Piastri já havia negociado com a McLaren e tinha até contrato assinado, ainda não divulgado.

A Alpine criticou a decisão de Piastri e alegou que tinha contrato com o piloto. O australiano, de fato, tinha vínculo com a equipe francesa. Ele foi formado na academia do time e é atualmente piloto reserva do time. Mas Piastri alegava que seu contrato não era válido para se tornar titular em 2023.

A polêmica tomou conta do mundo da F-1 e a Alpine ameaçou acionar a Justiça para resolver o caso. Então, o CRC para decidir qual contrato de Piastri era válido, com a Alpine ou com a McLaren. A decisão, anunciada nesta sexta, favoreceu o time britânico, que enfim pôde oficializar a contratação.