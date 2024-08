Mbappé tem pedido recusado por Carlo Ancelotti no Real Madrid; entenda

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, teria pedido ao treinador Carlo Ancelotti para ser o cobrador de faltas do time espanhol, de acordo com informações do jornal Defensa Central, especializado na cobertura do Real Madrid.

Segundo a apuração do jornal, porém, o treinador italiano teria recusado o pedido de Mbappé, que não será o cobrador oficial de faltas do Real Madrid, pelo menos neste início de sua trajetória no Santiago Bernabéu.

Contratado para a temporada 2024/25, Mbappé soma dois jogos disputados com a camisa do Real Madrid e um gol marcado, na final da Supercopa da Uefa, contra a Atalanta.

No último domingo (18), ele esteve mais uma vez em campo pelo Real Madrid, que ficou no empate em 1 a 1 com o Mallorca, pela primeira rodada da La Liga 2024/5, a primeira divisão do Campeonato Espanhol.