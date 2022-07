Mbappé e Messi teriam entrado em conflito por conta de Neymar, diz jornal espanhol

A permanência (ou não) de Neymar no Paris Saint-Germain ainda rende internamente no clube. Segundo o periódico espanhol Mundo Deportivo, as duas situações envolvendo o brasileiro (saída ou permanência) colocaram dois astros do clube em rota de colisão.

Mbappé, de posso de seu novo contrato até 2025, ganhou mais voz nas decisões internas do PSG e quer Neymar fora do clube por conta de indisciplinas.

Decisão que vai ao encontro da opinião de Lionel Messi, que quer o amigo e astro brasileiro na equipe.

Presidente que decide

O presidente do Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi esclareceu há algumas semanas que Mbappé não decide quem fica e quem sai, embora sua opinião seja ouvida e valorizada.

“Quem não se encaixar no projeto terá que sair. Alguns se aproveitaram da situação. Agora acabou. O objetivo para os próximos anos é ter apenas jogadores parisienses em nosso time. Há tantos talentos em nossa região. Os melhores jogadores da nossa região merecem jogar pelo PSG. Isso vai demorar, mas é um objetivo”, explicou sem fazer alusão clara ou explícita a Ney.