Atleta fortalezense disputará as Olimpíadas de Paris por Portugal

Eliana Bandeira, atleta de lançamento do peso, nasceu em Fortaleza (CE), no dia 1º de julho de 1996. Ela será uma das atletas nascidas no Ceará a disputar as Olimpíadas de Paris, mas com uma diferença: ela defenderá as cores de Portugal.

A atleta de 28 anos já está em Portugal há dez anos. Ela mudou-se para o país europeu na busca por novas experiências na área esportiva. Até os 18 anos, ela atuava em campeonatos juvenis no Brasil, enquanto morava em Fortaleza.

De acordo com Demétrio Vecchioli, da coluna Olhar Olímpico, do UOL Esporte, Eliana hoje se identifica mais como portuguesa do que como brasileira e atualmente é atleta do Benfica, um dos mais tradicionais clubes de Portugal.

Eliana será uma das representantes de Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam nesta semana. Esta será a primeira vez que a atleta natural de Fortaleza disputará as Olimpíadas. O recorde pessoal de Eliana é de 18,49 metros.