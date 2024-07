Paris 2024: COB escolhe Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann como porta-bandeiras do Brasil; vídeo

O canoísta Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann, capitã da seleção feminina de rúgbi, serão os porta-bandeiras do Brasil no desfile de abertura das Olimpíadas de Paris, no dia 26 de julho, no Rio Sena. O anúncio foi feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nesta segunda-feira (22).

Isaquias conquistou medalha de ouro em Tóquio 2022 no C1 100m, além de duas pratas e um bronze na Rio 2016. Já Raquel, que participou da Rio 2016 e Tóquio 2020, traz uma batalha que vai além da quadra. Há pouco mais de dois anos, a capitã descobriu um câncer de mama precisou se afastar do esporte para fazer longo e difícil tratamento contra a doença. Então, decidiu para disputar a terceira Olimpíada.

A delegação brasileira é formada por 276 atletas, que vão disputar medalhas em 39 modalidades. Em 2022, o Brasil conquistou 21 medalhas. Foram sete de ouro, seis de prata e oito de bronze.