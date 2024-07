Criciúma terá seis desfalques contra o Fortaleza; veja provável escalação

Claudio Tencati, técnico do Criciúma, terá seis desfalques na partida contra o Fortaleza, pela Série A do Brasileirão 2024. Três jogadores do time catarinense estão suspensos, dois pertencem ao Fortaleza e um está no departamento médico.

Allano, Claudinho e Barreto estão suspensos para o jogo, o primeiro por cartão vermelho e os dois últimos por cartões amarelos. Tobias Figueiredo e Ronald pertencem ao Fortaleza e não podem enfrentar o Leão. Matheusinho trata uma lesão na coxa direita.

A expectativa é que o Criciúma enfrente o Fortaleza com a seguinte escalação do time titular: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Higor Meritão, Newton, Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Bolasie e Arthur Caíke.

Criciúma e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (24), às 19h de Brasília, no estádio Herberto Hülse, em Criciúma (SC), para disputar um jogo atrasado da terceira rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.