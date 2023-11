Mbappé chega aos 300 gols na carreira mais jovem do que Messi e Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé marcou 300 gols na carreira mais rápido do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O craque francês alcançou o feito no fim de semana na goleada por 14 a 0 da seleção francesa sobre Gibraltar, aos 24 anos e 333 dias. Tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo, as duas maiores estrelas do futebol no século 21, eram mais velhos quando atingiram a marca.



Messi marcou o gol 300 aos 25 anos, enquanto Cristiano Ronaldo apenas aos 27 anos e 3 meses. Mbappé só é superado por Pelé (22 anos), Puskas (24 anos e 21 dias) e Neymar (24 anos e 8 meses).



"O que este garoto está fazendo é realmente de outro mundo. É simplesmente inacreditável", disse Thierry Henry, campeão do mundo com a seleção em 1998 e agora responsável por liderar a nova geração de jogadores franceses como técnico da seleção sub-21.

Legenda: Henry atuou como auxiliar técnico da Bélgica em experiências anteriores. Foto: JACK GUEZ / AFP



Mbappé foi frequentemente comparado a Henry no início da carreira. Ambos frequentaram a academia francesa Clairefontaine antes de jogarem pelo Mônaco, onde cada um conquistou o título da liga francesa ainda adolescentes. Mbappé então replicou outra conquista de Henry ao vencer a Copa do Mundo de 2018 em seu primeiro grande torneio com a França.



Mbappé também foi comparado a Pelé por sua precocidade. Mas em termos de estilo, com sua velocidade e habilidades devastadoras, ele está mais próximo de Henry. "Ele é um artilheiro, dá assistências, sabe fazer tudo", disse Henry. "É claro que há espaço para melhorias, mas esse não é o ponto."



Com seu 17º hat-trick na carreira, Mbappé elevou seu total na temporada para 21 gols em 19 partidas. Foi o 46º gol do astro do PSG em 74 partidas internacionais. Ele está agora apenas cinco gols atrás de Henry na lista de artilheiros de todos os tempos da França e 10 atrás do recorde nacional total do companheiro de equipe Olivier Giroud.