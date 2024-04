Matheus Felipe valoriza postura do Ceará em empate com o Goiás: 'mandou na partida'

O zagueiro Matheus Felipe considerou que o Ceará teve condições de sair da Arena Castelão com os três pontos na noite deste sábado (20). O Vovô empatou em 1 a 1 com o Goiás pela primeira rodada da Série B do Brasileirão 2024.

"Sendo bem sincero, eu acredito que a equipe do Ceará mandou na partida, apesar do resultado. Eles saíram na frente, em um lance de transição, mas tirando isso a gente estava mandando na partida. A gente queria os três pontos, mas é Série B", disse o defensor.

Legenda: Ceará x Goiás Foto: Ismael Soares/SVM

O Ceará teve maior controle da bola ao longo da partida, mas não conseguiu aproveitar todas as chances criadas em campo. O Vovô foi pouco atacado, mas sofreu um gol e Richard evitou outro ao defender cobrança de pênalti de Thiago Galhardo.

Parabenizar a torcida que nos apoiou do começo ao fim. Agora é trabalhar durante a semana para a gente ir com força máxima, cabeça boa e tentar conquistar os três pontos fora de casa. Matheus Felipe Zagueiro do Ceará

O Ceará volta a campo na segunda-feira (29), quando enfrenta, fora de casa, o Mirassol, em partida válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.