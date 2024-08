Marta fica noiva da namorada Carrie Lawrence, jogadora do mesmo time nos EUA

A atacante Marta, anunciou seu noivado nas redes sociais. A estrela da seleção brasileira divulgou imagens ao lado de sua parceira, a americana Carrie Lawrence, de 27 anos. Além da proximidade pelo relacionamento, as duas atletas, que estão juntas desde 2022, atuam juntas no Orlando Pride, time que a brasileira defende desde 2017.

Durante a pausa da NWSL, a liga feminina dos Estados Unidos, a lateral-direita americana foi à Paris acompanhar a brasileira nos Jogos Olímpicos. O Brasil terminou em segundo lugar, e Marta conquistou sua terceira medalha de prata olímpica.

O sucesso fora de campo das duas também é repetido dentro das quatro linhas. O Orlando Pride é o atual líder da liga americana feminina, com 38 pontos. Após a pausa para as Olimpíadas, o time da dupla vai enfrentar o Houston Dash, das brasileiras Tarciane e Andressa Alves, na próxima sexta-feira (23).

CONHEÇA CARRIE LAWRENCE

Carrie começou a jogar futebol desde a escola. Já formada, Carrie Lawrence entrou então para o Florida Kraze Krush, time do estado da Flórida. Em 2015, a defensora ingressou na Universidade da Carolina do Sul, onde passou a usar a camisa do Carolina Gamecocks.

Um ano após estrear pelo time da Carolina, Carrie retornou a Flórida onde, dessa vez, defendeu o UCF Knights, time da University of Central Florida. Em 2020, ela entrou para o Orlando Pride, time que Marta já atuava, e jogam juntas até hoje.