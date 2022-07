Marquinhos Santos fala em momento de 'cobertor curto' no elenco e diz que Ceará está em crescimento

O técnico do Ceará, Marquinhos Santos, analisou a desclassificação do time contra o Fortaleza em confronto válido pela Copa do Brasil. O comandante do Vovô completa 30 dias de trabalho nesta quinta-feira (14).

Marquinhos justificou a não escalação do atacante Yuri Castilho, que vem apresentando bom desempenho nos últimos jogos. Segundo ele, o fato de não ter uma opção de velocidade no segundo tempo pesou na escolha.

"Estamos no momento, até que se abra a janela, de cobertor curto. Por quê? No jogo contra o Fluminense, nós entramos com dois meias, Vina e Lima, e não tinha um terceiro meia no banco para que pudesse, no cansaço dos dois, colocar na partida. E também no caso dos extremos. Nós entramos com Yuri e entramos com Mendoza. Quando os dois cansaram, nós não tínhamos também a reposição. Então, é um cobertor curto até que se abra a janela. Infelizmente com a lesão do Erick, nós perdemos essa situação", explicou.

"Estamos em crescimento"

Marquinhos Santos, apesar da derrota, acredita que o time está numa crescente no Brasileirão.

"Dentro do Brasileiro, o Ceará foi vencer a primeira partida na 8ª rodada. Então nós estamos subindo. Eu tenho certeza que vamos subir em todos os aspectos e vamos conquistar grandes jogos e grandes vitórias".

