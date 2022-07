Vina chora após desclassificação do Ceará e bola na trave no último lance: "passou minha vida"

O atacante Vina ficou a centímetros de ser o herói do Ceará no Clássico-Rei desta quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. Ele, que marcou um gol aos 15 do 2º tempo, teve a chance do segundo aos 52, mas acertou o travessão no último lance do jogo. Se a bola entrasse, a vaga seria decidida nos pênaltis.

Mas como não entrou, o Vovô venceu apenas por 1 a 0 e acabou eliminado, já que na partida de ida, o Ceará perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza.

E ao fim da partida, muito emocionado, Vina foi consolado por companheiros e pelo mascote do Vovô, sendo muito aplaudido pela torcida.

"Feliz pelo gol, mas muito triste pela desclassificação. A gente tentou, a gente buscou com apoio do nosso torcedor. Aquela bola passou minha vida, ajeitei o corpo, ajeitei bem, até caprichei demais, infelizmente a bola bateu na trave, mas tudo no tempo de Deus. Se era pra ser assim, paciência. Agora é concentrar as forças na Sul-Americana e Série A", disse ele, que quebrou um jejum de 13 jogos sem marcar na temporada.

Duas frentes

Para o Vovô, que encerra sua participação nas Oitavas, amarga mais uma eliminação para o rival na Copa do Brasil, mas está entre os 8 melhores da Sul-Americana e enfrentará o São Paulo nas quartas em dois jogos. Pela Sèrie A, o Ceará joga no sábado, contra o Corinthians, às 21 horas no Castelão.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil