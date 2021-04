Marlon explica motivos para trocar Fortaleza pelo Ceará e declara: “estou muito feliz”

O meia Marlon foi o primeiro reforço do Ceará para a temporada de 2021. Em dezembro, deixou o arquirrival Fortaleza e firmou vínculo por duas temporadas com o Vovô. Adaptado em Porangabuçu, explicou a decisão e ressaltou o projeto alvinegro.

Marlon Meia do Ceará “Eu vim, assinei um pré-contrato, o projeto que o Ceará me apresentou foi muito bom, (o Ceará) está crescendo muito no cenário nacional então isso leva qualquer jogador, comigo não foi diferente, e estou muito feliz”.

Na nova casa, o atleta recebeu oportunidades e participou de oito dos 11 jogos realizados. Durante a passagem, teve chance de atuar também como ponta e volante. Marlon reforçou que as apresentações são possíveis pelo entrosamento com o grupo.

“Estou aqui desde janeiro, nossa equipe estava no Brasileirão e eu nos treinamentos, fazendo o trabalho do Guto. Hoje entendo bem o que ele pede, é o entrosamento da equipe e da comissão, do modelo de jogo, acho que dia após dia vai tendo mais assimilação”, afirmou.

Sequência de jogos

Legenda: Marlon teve boa movimentação contra o Vitória na fase de grupos da Copa do Nordeste Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará tem uma sequência de decisões pela frente e a primeira é sábado (24) contra o Vitória, pela semifinal da Copa do Nordeste. A bola rola às 16h, na Arena Castelão, em jogo único - em caso de empate, os pênaltis decidem. Marlon avaliou o crescimento do rival na competição.

“Se fosse a mesma equipe poderia dizer que estaria estudado, mas mudou bastante. A gente pegou na 2ª rodada, ganhamos em casa, mas o resultado não condiz com o jogo. Foi 3 a 1, mas dois gols depois dos 40 minutos. Temos que redobrar as atenções, então é analisar os últimos jogos para levar para campo”, apontou.

No cronograma alvinegro, a delegação embarca para a Argentina em voo fretado no domingo (25). O time tem pela frente o Arsenal de Sarandí-ARG, fora, na terça. O duelo é válido pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana e ocorre às 21h30. Após bater o Jorge Wilstermann-BOL, lidera Grupo C do torneio com três pontos, a mesma pontuação do Bolívar, mas melhor saldo de gols: 2 x 1.

