Marcelo Paz revela insatisfação com base do Fortaleza e planeja melhoras para 2024

Nesta terça-feira (19), Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, concedeu uma entrevista exclusiva para o programa Jogada 1º Tempo e comentou sobre a situação das categorias de base do Tricolor do Pici. Em sua fala, o dirigente revelou estar insatisfeito com o momento atual e afirmou que estará dedicado em realizar melhorias no setor para 2024.

Marcelo Paz CEO do Fortaleza "Tem que melhorar. Não estou satisfeito, eles sabem disso. Estive lá e conversei. Nunca deixamos de investir e qualificar. Com o investimento que se tem, esse resultado tem que vir. Há investimento e gente qualificada, mas está faltando alguma coisa e a gente tem que identificar e melhorar isso. Eu, particularmente, vou estar cada vez mais dedicado, junto das pessoas que estão lá, para que, em 2024, os resultados da base sejam melhores", disse.

Paz complementou e ressaltou que o novo executivo de futebol do clube, Bruno Costa, também estará envolvido nesse processo de melhoria, já que conhece bem as categorias de iniciação, tendo atuado neste setor no Fluminense e na Seleção Brasileira.

Marcelo Paz CEO do Fortaleza "O Bruno (novo executivo de futebol) também vai olhar para a base, porque ele tem uma origem de base também. Ele trabalhou na base do Fluminense, nas Seleções Brasileiras de base. Eu disse para ele que isso é uma questão moral nossa, a gente fazer a base do Fortaleza atingir outro nível. A gente tem que pensar em ter jogador convocado para a Seleção Brasileira na base, tem que ganhar mais campeonatos locais, revelar mais jogadores", finalizou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: