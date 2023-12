Marcelo Paz diz que renovação de Yago Pikachu é o foco do Fortaleza no momento; veja entrevista

Nesta terça-feira (19), Marcelo Paz, o CEO da SAF do Fortaleza, concedeu entrevista exclusiva para o programa Jogada 1º Tempo e falou sobre a possibilidade de renovação com atletas para a temporada de 2024. O dirigente comentou sobre a situação de Yago Pikachu que pertence ao Shimizu S-Pulse, do Japão e está emprestado para o tricolor até o fim de 2023. Segundo ele, a compra está sendo avaliada e próxima de ser concretizada.

“A gente tem trabalhado para a permanência do Pikachu, estamos trabalhando para ele ficar, chegando em um entendimento com o clube japonês e com o próprio atleta. A questão do Guilherme é um pouco mais difícil porque envolve números bem mais elevados, embora seja um atleta que foi muito bem, uma ótima pessoa e teve a superação, foi muito cobrado e respondeu em campo. Mas hoje o foco maior realmente, que tá mais próximo, é a permanência do Pikachu” disse Marcelo Paz.

O Diário do Nordeste apurou que Guilherme tem interesse em permanecer no leão, mas existem também outros clubes interessados. O Fortaleza tem a prioridade em comprar Guilherme em definitivo pelo valor de 800 mil dólares.

Podem ser negociados

Ao ser perguntado sobre nomes que podem ser negociados com outros clubes, Marcelo Paz falou sobre a situação de Gustavo Coutinho (retornando de empréstimo do Atlético-GO), o ponta Romarinho e o meia Pedro Augusto, que no final da temporada de 2023 sofreu com a cobrança do torcedor do Leão. Os três atletas tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024.

“Coutinho e Romarinho são atletas que podem sim ser negociados. Coutinho está com situação mais avançada, com uma possibilidade de negociação para fora do país. O Romarinho desperta interesse de alguns clubes no Brasil e tive uma sondagem internacional também. Sobre o Pedro Augusto, o Vojvoda conta com ele e sabe de todo esse contexto de pressão. O Pedro tem que dar essa volta por cima”. exclamou o CEO do tricolor.

Moisés pode voltar?

Ao falar sobre o possível retorno de Moisés, Marcelo Paz relembra sua fala em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares (SVM), quando afirmou que caso retorne ao futebol brasileiro, o atacante que atua no Cruz Azul do México teria como preferência vestir a camisa do Fortaleza.

“Moisés está no México e pertence ao Cruz Azul. Eu também quero a volta do Moisés, mas foi um contrato longo, um investimento alto do clube mexicano, é uma operação muito complexa, muito difícil” disse Marcelo Paz.

Moisés foi vendido em maio pelo Fortaleza ao Cruz Azul, mas não tem tido um bom desempenho no futebol mexicano. Em 19 jogos disputados, foram dois gols e uma assistência. Ele foi titular em 12 partidas, mas iniciou no banco nas últimas quatro partidas.

Os valores envolvidos na ida de Moisés para o Cruz Azul giraram em torno de R$ 24,5 milhões, por 90% dos direitos econômicos do jogador. O Fortaleza ficou com 9% do passe do atacante. Pelo Leão, foram 85 jogos, 21 gols e nove assistências, entre 2022 e 2023.

