Marcelo Paz confirma sondagem do Corinthians e deixa futuro em aberto sobre permanência no Fortaleza

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, falou, na última terça-feira (11), em uma entrevista ao Canal do Nicola, no YouTube, sobre a procura feita pelo Corinthians. Nos últimos dias, o presidente do clube paulista, Augusto Melo, entrou em contato com Marcelo para avaliar a situação e efetuar a proposta para o CEO do Tricolor exercer o mesmo cargo no Alvinegro do Parque São Jorge.

“Essa possibilidade de trabalhar em outro clube existe. O Augusto Melo (presidente do Corinthians) me ligou. Conversei com ele, a cerca de 15 dias. Ele fez o convite (para ser o CEO do Corinthians), e eu recebi esse convite com muita honra. O Corinthians é um gigante do futebol mundial que todo e qualquer profissional tem o desejo de trabalhar”, disse Marcelo em entrevista com o jornalista Jorge Nicola.

Marcelo, que se tornou CEO do Leão no início desse ano, também explicou quais os motivos que o fizeram recusar o convite do Corinthians nesse primeiro momento. Contudo, apesar da negativa nesse primeiro momento, o presidente da SAF do Fortaleza disse que deve “uma resposta definitiva” ao presidente corintiano.

“Expliquei para ele que vivo um momento de mudança no Fortaleza, uma mudança de SAF. Tem um trabalho que está sendo desenvolvido e não seria fácil uma mudança nesse momento, mas, vou conversar com ele novamente. Conversamos esse dia, não voltamos a falar, mas o assunto veio a tona e eu devo uma resposta definitiva ao Augusto Melo”, falou.

Por fim, quando questionado sobre qual seria a resposta ao presidente do Corinthians, Marcelo preferiu não a dizer nesse momento, por estar passando por mudanças no Fortaleza, mas deixou o futuro em aberto no clube cearense.

“Não posso antecipar (a resposta) por respeito a quem me ligou, pela forma correta e formal que ele fez. Tenho que conversar com ele e ver a viabilidade. Mas assim, estou em um momento muito bom no Fortaleza, respeito a instituição e possuo uma história no clube. Sair no meio do caminho é delicado. Estamos no meio de uma caminhada e uma coisa é agora e outra é no final do ano. Mas eu devo uma resposta ao Augusto e ao Corinthians”, concluiu Marcelo em entrevista ao Canal do Nicola.

VEJA TRECHO DA ENTREVISTA