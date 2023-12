O CEO da SAF do Fortaleza e ex-presidente, Marcelo Paz, se pronunciou após a renúncia de Geraldo Luciano ao Conselho de Administração da SAF do clube. Em vídeo, Marcelo admitiu surpresa com a decisão do companheiro - que foi vice-presidente em sua gestão como presidente do Leão - mas que em outros momentos ele já havia sinalizado o desejo de sair.

"Venho falar aqui sobre esta situação recente, do pedido de renuncia do nosso querido Geraldo Luciano, do conselho de administração da SAF. Pra gente foi uma surpresa, não esperávamos, é bem verdade, que em outros momentos ele havia sinalizado deixar esse trabalho no Fortaleza, por questões pessoais, foi o que ele alegou agora neste pedido formal, questões pessoais que não cabe aqui avaliar", disse ele.

Veja vídeo de Marcelo Paz

Marcelo Paz admite surpresa em saída de Geraldo Luciano da SAF leonina; Veja vídeo pic.twitter.com/GHze2MDDkC — Jogada (@diariojogada) December 29, 2023

Muito respeito

Em seguida, Marcelo demonstrou todo seu respeito por Geraldo Luciano e que está respeitando o momento.

"Até quarta-feira, ele estava na reunião do conselho deliberativo que aprovou o orçamento, que ele que fez parte junto com a gente. Nos falávamos diariamente, por isso a surpresa do pedido. O Geraldo é um cara sensacional, que aprendi a admirar quase que como um pai, até pela diferença de idade. Falava com ele todos os dias e estou respeitando o momento desse pedido dele".

Paz ainda acredita em uma reconsideração de Geraldo Luciano, mas caso não aconteça, ele afirma que o caminho que ele seguir será respeitado, com o Fortaleza seguindo forte.

"Vamos aguardar se há reconsideração por parte dele e a gente segue esse trabalho. O Fortaleza segue seu ritmo da mesma maneira, trabalhando junto, com muita gente competente na gestão. O Geraldo é uma pessoa impar, querida por todos, e quem sabe possa estar com a gente em breve. É uma decisão dele e qualquer caminho que ele decidir a gente vai sempre respeitar", finalizou.