Marcelo Negrão quer Rede Cuca ofensivo em estreia contra o Sesi Bauru na Superliga B de vôlei

O Rede Cuca está em reta final de preparação para a estreia na Superliga B masculina de vôlei. A equipe cearense encara o Sesi Bauru, na segunda-feira (15) no início da caminhada rumo ao acesso à elite da modalidade. O técnico Marcelo Negrão falou da expectativa para o jogo.

"O time está preparado, treinando, focado e cada dia que passa está melhor. Os jogadores mais concentrados ainda esperando e ansiosos por essa estreia", disse Negrão.

Campeão invicto do Cearense de vôlei, a equipe participou amistosos preparatórios para o maior desafio da temporada: a Superliga B. Para o duelo contra a equipe paulista, o treinador espera imposição do time cearense, que vai jogar em casa e com o apoio da torcida.

"O time do Sesi vem de uma escola muito forte, apesar de não ser o time principal. Mas a gente sabe que são jogadores bem preparados também. E é um jogo de estreia. Um jogo que a gente tem que partir para cima do nosso adversário com tudo. Aproveitando todas as oportunidades que vão aparecer no jogo, cada vez mais confiante e buscar essa vitória", finaliza o treinador.

O time cearense enfrenta o Sesi Bauru na segunda-feira (15), a partir das 20 horas (de Brasília), no Rede Cuca José Walter, localizado na Rua 69 - Pref. José Walter. A entrada é um quilo de alimento.

