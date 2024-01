Técnico do Rede Cuca Vôlei, Marcelo Negrão projeta Superliga B difícil: 'Estamos mais preparados'

O Rede Cuca vai começar o maior desafio da temporada: jogar a Superliga B em busca do acesso para a elite do vôlei nacional. Em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (4), o técnico Marcelo Negrão e o líbero Caio Lessa falaram sobre a expectativa para a competição e os aprendizados da última temporada.

Em 2023, o time herdou a vaga deixada pelo Vôlei Funvic Natal (RN) para disputar a Superliga A. Com isso, o grupo precisou apressar e contratações em busca de um grupo mais competitivo. Nesta temporada, o cenário é diferente.

"Ano passado montamos o time às pressas, e a gente sabe que precisa de um tempo para a comissão técnica e para os próprios jogadores entrar em forma e jogar em alto rendimento. Esse ano foi totalmente diferente. Tivemos tempo de entrar no mercado, de selecionar jogadores que se encaixam no modelo de competição que a gente vai disputar agora. É um modelo muito difícil, é um turno único a Superliga B. Não tem tempo para adaptar o time, jogar e no outro turno recuperar aqueles pontos teoricamente perdidos", disse o técnico que comanda a equipe pela segunda temporada seguida.

"Então, tem que entrar todo jogo como se fosse uma final. Dentro do mercado, com tempo, tivemos capacidade de selecionar melhor esses jogadores, ver os que se enquadram nesse perfil, para ter o tempo necessário, como a gente está tendo, três meses para começar a competição. Estamos muito melhores e muito mais preparados agora", completou o Marcelo Negrão.

Primeiro time cearense na Superliga A, o Rede Cuca acabou rebaixado em 2023. Para 2024, foram contratados 18 novos atletas, outros cinco permaneceram. O líbero Caio Lessa é um dos remanescentes. Ele fala sobre como jogar na Superliga pode contribuir para a disputa na segunda divisão.

"Foi uma experiência única na minha vida, eu já pratico o esporte há 20 anos. Foi uma experiência que a gente não tinha aqui no Ceará. A gente sabe a dificuldade, mas isso não foi um problema. Como jogador, evoluí. Ir para uma Superlia B com uma bagagem da Superliga A com certeza é um diferencial bom pra gente. Não como pressão negativa, mas boa, para chegar bem e ficar mais tranquilo. A Superliga A tem uma pressão maior, a B é um turno só. Todos os jogos têm que ganhar. A gente vai para a B com intenção de voltar para a Superliga, que é o nosso lugar", destacou o líbero Caio Lessa.

O Rede Cuca estreia no dia 15 de janeiro contra o Sesi Bauru. O duelo será no Rede Cuca José Walter, a partir das 18h (de Brasília).

