Marcelo Melo e Rafael Matos avançam às semifinais do ATP de Tóquio

Marcelo Melo e Rafael Matos venceram suas partidas nesta quinta-feira (6) e estão nas semifinais do Torneio de Tóquio, no Japão. Esse é o maior feito obtido por Melo, que tem o americano Mackenzie McDonald como parceiro. Eles derrubaram uma das duplas cabeças de chave na competição de nível ATP 500.

Melo e McDonald derrubaram o britânico Daniel Evans e o australiano John Peers, que formavam a parceria cabeça de chave número quatro, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (5/7) e 10/6.

"Um jogo excepcional da nossa parte hoje. Começamos muito bem, quebrando já o Peers no primeiro game. Depois, conseguimos manter a vantagem e quebrar novamente para fechar o primeiro set Então, acho que foi muito bom em todos os aspectos. Na estatística do jogo, realmente fomos melhores em todas. Mas, apesar disso, foi muito nos detalhes, especialmente no match tie-break, em que estivemos à frente a maior parte do tempo", comentou Melo.

Na sequência, eles devem ter ainda mais trabalho porque vão enfrentar os principais candidatos ao título. Brasileiro e americano vão duelar com os australianos Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, que avançaram nesta quinta ao derrotarem os espanhóis Pedro Martinez e Bernabe Zapata Miralles por 7/5 e 6/4 Kyrgios e Kokkinakis são os cabeças de chave número 1 das duplas na capital japonesa.

"Temos mais uma partida duríssima pela frente que é o Kokkinakis e o Kyrgios. Vai ser no sábado. Já ganhamos dois jogos duríssimos e temos condições de vencer essa próxima rodada. Mas, é manter a calma e saber que precisamos fazer o que temos feito. Jogar agressivo, aproveitar as oportunidades, para poder passar por mais uma e chegar na final", projetou o brasileiro.

Rafael Matos, por sua vez, está jogando com o espanhol David Vega Hernandez, seu parceiro mais frequente nesta temporada. Eles superaram os americanos Hunter Reese e Brandon Nakashima por 6/3 e 7/6 (7/4).

Na semifinal, brasileiro e espanhol vão enfrentar os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, que saíram do qualifying e derrotaram os australianos Matthew Ebden e Max Purcell por 6/3, 5/7 e 10/8.

DJOKOVIC

Competindo no Torneio de Astana, de nível ATP 500, Novak Djokovic venceu mais uma nesta quinta. Ele superou o holandês Botic Van de Zandschulp por 6/3 e 6/1, sem sobressaltos. Nas quartas de final, o tenista sérvio vai cruzar com o russo Karen Khachanov, que avançou ao vencer o croata Marin Cilic por 2/6, 6/3 e 6/3.

Os outros duelos das quartas de final terão o polonês Hubert Hurkacz contra o grego Stefanos Tsitsipas; o francês Adrian Mannarino diante do russo Andrey Rublev; e o espanhol Roberto Bautista Agut contra o russo Daniil Medvedev, cabeça de chave número dois da competição.

