Marcelo Boeck assume assessoria executiva de futebol do Fortaleza; entenda a nova função

O ex-goleiro Marcelo Boeck é o novo assessor executivo de futebol do Fortaleza. O anúncio foi feito no perfil oficial do clube cearense no início da tarde desta terça-feira (27). Aposentado após o término da temporada 2022, o ex-jogador de 38 anos passará a fazer parte do Departamento de Futebol do Fortaleza Esporte Clube.

“Agora poder também ter este lado, completar essa história do outro lado pós-carreira, e a minha função é ser um elo entre a comissão técnica, jogadores e direção. Agora faço parte da direção de futebol”, explicou Marcelo Boeck, que terá funções importantes à frente do Fortaleza a partir da temporada 2023.

“Já era um planejamento, uma ambição pós-carreira que a gente já tinha almejado já tinha traçado. Estou muito feliz e muito motivado. Sei que vai ser de muito aprendizado, vai ser muito desafiador também, que é o outro lado da moeda, completamente diferente, a gente abre muito o nosso leque, a nossa visão do que a gente achava que entendia”, completou.

ENTENDA A NOVA FUNÇÃO DE BOECK

A nova função de Marcelo Boeck foi detalhada por Alex Santiago, 2º Vice-Presidente e Diretor de Futebol do Fortaleza. “Uma função de vínculo entre os atletas, a diretoria, também auxiliando a comissão técnica no dia a dia, buscando estar presente também no dia a dia dos funcionários que estão associados ao departamento de rendimento dos jogadores”, explicou Santiago.

Marcelo Boeck chegou ao Fortaleza na temporada 2017. Ao longo dos anos, Boeck tornou-se uma figura singular na história recente do clube, acumulando conquistas relevantes. Ele foi titular absoluto na campanha do acesso do Fortaleza à Série B, em 2017. Com a camisa tricolor, o goleiro conquistou ainda uma Série B, duas Copas do Nordeste e quatro edições do Campeonato Cearense.