Após renovar com o Fortaleza, Vojvoda se manifesta pela 1ª vez em mensagem de Natal; veja

Juan Pablo Vojvoda se manifestou pela primeira vez após renovar com o Fortaleza por mais dois anos. O técnico deixou uma mensagem de Natal aos torcedores, em vídeo publicado nas redes sociais do clube durante a noite deste sábado (24).

A prancheta com campinho de futebol e a imagem de Nossa Senhora de Fátima ao fundo compuseram o cenário do recado. Direto da sala da comissão ténica, o argentino desejou boas festas e pediu união.

"Olá, nação tricolor! Passo por aqui para desejar um feliz natal a cada um de vocês. Espero que cada um se encontre unido com sua família, mas com o nosso clube também. Vamos necessitar muito de vocês. Mas, agora, é o momento de disfrutar com sua gente querida. Um abraço, e vamos juntos como sempre", disse o técnico.

O argentino tem contrato com o Leão do Pici até o fim de 2024. A permanência foi anunciada em novembro. Em 2021, Vojvoda comandou o Fortaleza na melhor campanha de um time nordestino no Brasileirão. A equipe fechou o torneio em quarto lugar, com vaga direta na Libertadores.

Nesta temporada, o argentino enfrentou a pressão de quase todo primeiro turno da competição com o Tricolor na zona de rebaixamento, sendo 14 rodadas na lanterna. A recuperação veio na segunda metade, quando a equipe fez uma campanha histórica de reação e alcançou a 8ª posição na tabela.

O Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira (26), com foco na temporada de 2023. Além do Campeonato Cearense, o Leão vai disputar a Série A do Brasileirão, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a pré-Libertadores.