Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Maranguape bate Quixadá no Abilhão e garante permanência na elite do Campeonato Cearense

O Gavião da Serra jogava apenas pelo empate, mas fez 3 a 1 no Canarinho do Sertão jogando em Quixadá

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:27)
Jogada
Legenda: Hulk chegou a cinco gols e se tornou o artilheiro do Campeonato Cearense
Foto: Duardo Souza/Maranguape

O Maranguape garantiu permanência na elite do Campeonato Cearense para 2027 ao vencer o Quixadá por 3 a 1 no Abilhão na noite desta segunda-feira (9). O Gavião da Serra terminou como líder do Quadrangular do Descenso, com sete pontos conquistados.

Na casa do Quixadá, o Maranguape chegou a abrir 3 a 0, com gols de Ronald e de Hulk, duas vezes. O Quixadá descontou com Dico. O time serrano jogava apenas pelo empate para garantir permanência.

O centroavante do Gavião, inclusive, assumiu a artilharia do campeonato. Hulk agora soma cinco gols e deixou Vina e Matheus Araújo, que tem 4 tentos, para trás. Todos os gols do camisa 9 foram marcados na disputa contra o rebaixamento.

Com a derrota, o Quixadá vai disputar a Série B do Cearense em 2027. Junto com o Maranguape, o Maracanã garantiu permanência na divisão principal do Estadual no próximo ano. O outro rebaixado da edição 2026 foi o Tirol. 

Assuntos Relacionados

Jogada

Maracanã vence Tirol, permanece na Série A do Cearense e rebaixa rival

Alvianil venceu a partida no PV

Vladimir Marques Há 38 minutos
Maranguape vence Quixadá

Jogada

Maranguape bate Quixadá no Abilhão e garante permanência na elite do Campeonato Cearense

O Gavião da Serra jogava apenas pelo empate, mas fez 3 a 1 no Canarinho do Sertão jogando em Quixadá

Brenno Rebouças Há 42 minutos
jogador

Jogada

Após Clássico-Rei, Ceará retoma treinos focado na semifinal do Cearense nesta terça

Equipe enfrenta o Floresta na próxima fase da competição

Redação Há 2 horas
técnico

Jogada

Carpini revela mudança de estratégia para o Clássico-Rei após saída de Moisés

Equipes ficaram no empate sem gols em duelo pel Campeonato Cearense

Crisneive Silveira 09 de Fevereiro de 2026
Torcida do Fortaleza no PV

Jogada

Ferroviário mantém estratégia e Fortaleza terá carga mínima na ida da semifinal

Assim como na primeira fase, torcida tricolor terá apenas a carga mínima regulamentar no PV

Daniel Farias 09 de Fevereiro de 2026
Ataque do Fortaleza em baixa

Jogada

Fortaleza só acerta 26% das finalizações na meta adversária em 2026

A conversão em gols também é baixa e o departamento de futebol vai ao mercado para tentar corrigir o problema

Brenno Rebouças 09 de Fevereiro de 2026