Maranguape bate Quixadá no Abilhão e garante permanência na elite do Campeonato Cearense

O Maranguape garantiu permanência na elite do Campeonato Cearense para 2027 ao vencer o Quixadá por 3 a 1 no Abilhão na noite desta segunda-feira (9). O Gavião da Serra terminou como líder do Quadrangular do Descenso, com sete pontos conquistados.

Na casa do Quixadá, o Maranguape chegou a abrir 3 a 0, com gols de Ronald e de Hulk, duas vezes. O Quixadá descontou com Dico. O time serrano jogava apenas pelo empate para garantir permanência.

O centroavante do Gavião, inclusive, assumiu a artilharia do campeonato. Hulk agora soma cinco gols e deixou Vina e Matheus Araújo, que tem 4 tentos, para trás. Todos os gols do camisa 9 foram marcados na disputa contra o rebaixamento.

Com a derrota, o Quixadá vai disputar a Série B do Cearense em 2027. Junto com o Maranguape, o Maracanã garantiu permanência na divisão principal do Estadual no próximo ano. O outro rebaixado da edição 2026 foi o Tirol.