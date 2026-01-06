Maracanã x Ferroviário: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Maracanã e Ferroviário abrem oficialmente o Campeonato Cearense 2026 nesta terça-feira (6), às 19 horas, contra o Maracanã, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE). A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo A.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela TV Ceará e FCF TV. A Verdinha 92,5 também transmitirá a partida.

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

O Tubarão da Barra chega para o Campeonato Cearense 2026 reformulado e com um novo treinador: o português Nuno Pereira. O novo técnico avaliou o novo grupo de jogadores em jogos treinos contra Sub-20 de Ceará e Fortaleza, Floresta e Maranguape.

Ele testou várias formações diferentes procurando entender a caraterística de cada jogador e tornar o Ferroviário um time competitivo o quanto antes. Como remanescentes, os destaques são o goleiro Sivaldo, os zagueiros Iago, Jeffão e Léo Paraíso, os meios campistas Ramirez e Brayan, Kiuan e Thiago Pulga.

De reforços, os principais são o goleiro André Luiz, os volantes Lucas Black e Menezes, o meia Thalisson, além dos atacantes Carlinhos e Jeffinho.

O Maracanã espera fazer mais um campeonato cearense consistente. O Bicolor Metropolitano terminou as duas últimas edições do “Manjadinho” na terceira colocação, atrás apenas das duas principais forças do estado, Ceará e Fortaleza. Em 2025, além do sucesso estadual, comprovado também pelo título da Taça Fares Lopes, a equipe alçou voos nacionais. Em sua primeira participação na Copa do Brasil, avançou até a terceira fase do torneio, sendo eliminado pelo Internacional.

Além de nomes experientes no elenco, como o atacante Soares, o meio-campista Lincoln e do goleiro Douglas Dias, o Alviceleste contará em 2026 mais uma vez com um nome de peso na linha lateral: o técnico Júnior Cearense, que tem um trabalho longevo à frente da equipe e que, assim como Fernando Alves, sonha com a conquista do título estadual.

Prováveis Escalações

Maracanã

Douglas Dias, Marllon, Vinicius Oliveira, Willian Oliveira, Edvaine, Lincoln, Vitor Hugo, Esquerdinha, Junior Goiaba, João Gabriel e Soares.

Ferroviário

André; Bruno Miranda, Léo Paraíso, Pedrinho e Ramirez; Lucas Black, Luan e Thallisson; Carlinhos, Kiuan e Jefinho.

Arbitragem

Árbitro: Rejane Caetano FIFA-CE

Assistente 1: Nailton Oliveira FIFA-CE

Assistente 2: Beatriz Ferreira CBF Elite-CE

Reserva 1: Joanilson Scarcella CBF Elite-CE