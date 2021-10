Manchester United x Everton: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Manchester United entra em campo neste sábado (02), às 08h30 (horário de Brasília), contra o Everton, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no Old Trafford, em Manchester.

A equipe de Ole Gunnar Solskjær ocupa a 4ª colocação, com 13 pontos, e está um ponto atrás do líder Liverpool. Vitória diante dos Blues pode significar em uma possível liderança ao término da rodada. O Everton, do técnico Rafael Benítez, também está na briga por uma vaga no G-4. Atualmente, também com 13 pontos, o time ocupa a 5ª colocação.

Disputando competições inglesas, o Manchester United vem de duas derrotas consecutivas. Os Red Devils perderam para o West Ham, pela EFL Cup, e para o Aston Villa, na última rodada da Premier League. Em compensação, o time inglês triunfou contra o Villarreal, na Champions League, na última quarta-feira (29).

Palpites para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Star+.

Prováveis escalações

Manchester United

De Gea; Shaw, Lindelof, Varane e Wan-Bissaka; Matic e Fred; Greenwood, Lingard e Pogba; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ole Gunnar Solskjær.

Everton

Pickford; Godfrey, Mina, Keane e Digne; Townsend, Doucouré, Allan e Iwobi; Gray e Rondón. Técnico: Rafael Benítez.

Ficha técnica

Manchester United x Everton - 7ª rodada do Campeonato Inglês

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 02/10/2021 (sábado)

Horário: 08h30 (de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Transmissão: Star+

