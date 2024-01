Maior prova off-road de regularidade da América Latina, Cerapió começa nesta quarta-feira (24)

Parte do calendário oficial esportivo brasileiro, o Cerapió 2024 acontece nesta semana entre os dias 24 e 27 de janeiro. Na última segunda-feira (22), os pilotos e bikers, que já movimentam a Praia do Cumbuco desde o final de semana, apresentaram suas documentações e veículos para receberem seus kits de participantes.

Já na manhã de terça-feira (23), os participantes puderam conhecer todos os detalhes dos quatro dias de prova nos briefings.

Largada oficial e percurso

No dia 24 de janeiro, quarta-feira, acontece a largada oficial da prova de regularidade de Cumbuco (CE) em direção a Viçosa do Ceará (CE). A prova de bike sairá de São Gonçalo do Amarante (CE) direto para Itapipoca (CE). Na quinta-feira (25), a prova de regularidade sairá de Viçosa do Ceará (CE) para Pedro II (PI) e a competição de bike partirá de Meruoca para Viçosa do Ceará.

Legenda: A prova de bike sairá de São Gonçalo do Amarante direto para Itapipoca Foto: Ney Evangelista / Divulgação Cerapió

No terceiro dia de evento, sexta-feira (26), a prova de regularidade sairá de Pedro II (PI) para Teresina (PI) e a prova de bike acontecerá no circuito em São Benedito (CE). No sábado, dia 27, último dia de prova, a competição de regularidade será entre Timon (MA), Caxias (MA), com chegada em Teresina (PI), e a prova de bike será entre Campo Maior (PI) e Teresina (PI).

Ao longo de mais de três décadas consecutivas de muita história e mais de dez mil participantes, a maior prova off-road da América Latina se consagra mais uma vez no coração do povo nordestino.

Novidades da edição 2024 Pela primeira vez na história do evento a Confederação Brasileira de Motociclismo vai supervisionar três modalidades pontuando para o Campeonato Brasileiro. Enduro de Regularidade, quadriciclos e UTVs vão competir pelo troféu do Rally Cerapió e por posições no ranking nacional. Além disso, os carros continuam marcando pontos no Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade, da Confederação Brasileira de Automobilismo, e os ciclistas para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo na maratona Stage Race de Mountain Bike. Legenda: As motos também tem competições de destaque no Cerapió Foto: Marcelo Galvão / Divulgação Cerapió Para os fãs de off-road que preferem não competir, o Cerapió vai continuar com o mototurismo e expedição de carros 4x4. Essa diversidade torna o evento o único do mundo que reúne essa quantidade de categorias. Outra novidade para 2024 é o percurso. Depois de dois anos percorrendo o litoral de Ceará, Piauí e Maranhão pela Rota das Emoções, o rally se desloca para as serras. Em solo cearense os pilotos vão subir as serras de Uruburetama, Meruoca e Ibiapaba. Para os ciclistas, um grande desafio vai ser encarar mais de 1500m de altimetria.

Confira a programação completa do Rally Cerapió 2024: 24/01 – Quarta-feira - Praia do Cumbuco (CE) e Viçosa do Ceará/ São Gonçalo do Amarante (CE) a Itapipoca (CE) Carros, Quadris, UTVs e Moto Rally: 420 km Motos Enduro: 393 km Expedição: 401 km Bikes: 100 km - São Gonçalo do Amarante 5h30 - Largada 1ª Moto enduro, Moto rally, UTVs, Quadris e Carros 8h - Saída Expedição e Moto Turismo 8h - Largada prova Bikes Lagoa da Prejubaca em São Gonçalo do Amarante 12h - Chegada 1ª bike Parque de Exposições Coronel Hildeberto Barroso em Itapipoca 15h30 - Chegada 1ª Moto Rally, UTVs, Quadris e Carros no Complexo Turístico da Igreja do Céu em Viçosa (CE) 16h15 - Chegada 1ª Moto Enduro no Complexo Turístico da Igreja do Céu em Viçosa (CE) 17h30 - Chegada Expedição no Complexo Turístico da Igreja do Céu em Viçosa (CE) 25/01 – Quinta-feira - Viçosa do Ceará (CE) a Pedro II (PI)/ Meruoca (CE) a Viçosa do Ceará Carros, Quadris, UTVs e Moto Rally: 172 Km Motos Enduro: 393 km Expedição: 217 km Bikes: 112 km 8h - Largada 1ª Moto Enduro 8h - Largada 1ª Moto Rally, UTVs, Quadris e Carros do Complexo Turístico da Igreja do Céu em Viçosa (CE) 8h - Largada prova Bikes da Praça Monsenhor Furtado em Meruoca 8h - Saída Expedição e Moto Turismo 12h30 - Chegada 1ª bike no Complexo Turístico da Igreja do Céu em Viçosa (CE) 13h30 - Chegada 1ª Moto Rally, UTVs, Quadris e Carros na Praça Domingos Mourão em Pedro II 13h45 - Chegada 1ª Moto Enduro na Praça Domingos Mourão 17h - Chegada Expedição e Moto Turismo na Praça Domingos Mourão 26/01 – Sexta-feira - Pedro II (PI) a Teresina (PI)/ São Benedito (CE) Carros, Quadris, UTVs e Moto Rally: 310 Km Motos Enduro: 193 km Expedição: 312 km Bikes: 68 km - Circuito São Benedito (CE) 6h - Largada 1ª Moto Enduro, Moto Rally, UTVs, Quadris e Carros da Praça Domingos Mourão 8h - Largada prova Bikes Santuário de Nossa Senhora de Fátima em São Benedito 8h - Saída Expedição e Moto Turismo 11h30 - Previsão de chegada da 1ª bike no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em São Benedito 13h40 - Chegada 1ª Moto Enduro 14h20 - Chegada 1ª Moto Rally, UTVs, Quadris e Carros 17h30 - Chegada Expedição e Moto Turismo no Teresina Shopping 27/01 – Sábado - Circuito Teresina (PI) - Timon (MA) - Caxias (MA) / Campo Maior (PI) a Teresina Carros, Quadris, UTVs e Moto Rally: 230 Km Motos Enduro: 280 km Expedição: 93 km Bikes: 86 km - Campo Maior a Teresina 8h - Largada 1ª Moto Enduro, Moto Rally, UTVs, Quadris e Carros 8h - Largada prova Bikes 10h - Saída Expedição e Moto Turismo 11h45 - Previsão de chegada das bikes no Teresina Shopping 13h30 - Chegada no restaurante Velas do Cumbuco em Caucaia (CE) 13h30 - Chegada 1ª Moto Enduro 14h - Chegada 1ª Moto Rally, UTVs, Quadris e Carros 16h30 - Chegada Expedição 19h - Premiação Teresina Shopping