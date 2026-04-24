Mailton pega um jogo de suspensão, já cumprido, e defenderá Fortaleza contra Operário-PR

O lateral Mailton foi apenado com apenas uma partida de suspensão pela 5ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e por já ter cumprido a automática está livre para enfrentar o Operário-PR, domingo, pela Série B do Brasileiro.

O camisa 22 seria julgado por agressão (artigo 254-A), mas teve a atitude que gerou a expulsão na partida contra o Botafogo-SP desqualificada para ato desleal ou hostil (artigo 250), o que fez com que a possibilidade de pena mínima caísse para um partida, que foi a decisão dos auditores. A decisão sempre tem a detração da partida cumprida logo após a que o atleta levou o cartão vermelho.

Liberado, Mailton viajou com a delegação tricolor para o Paraná e deve ser titular contra o Operário, em jogo válido pela 6ª rodada da Série B. Na temporada 2026, ele já marcou 3 gols e foi o autor de 4 assistências.