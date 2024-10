Maguila tem velório aberto ao público em São Paulo

O velório do ex-boxeador José Adilson Maguila, que faleceu na quinta-feira (24), será aberto ao público nesta sexta-feira (25). A cerimônia acontece a partir das 8h, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Segundo publicação do portal CNN Brasil, a previsão é que o corpo saia do local às 12h e siga em cortejo para São Caetano do Sul. Uma segunda cerimônia, então, será realizada para amigos e familiares.

Morte de Maguila

José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, ex-boxeador brasileiro e campeão mundial de boxe, morreu aos 66 anos de idade, após ter enfrentado a doença demência pugilística. Ele foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica em 2013.

Maguila nasceu em Aracaju (SE), em 1958, e construiu uma carreira vitoriosa no mundo da luta. De acordo com levantamento do Canal Combate, foram 17 anos de carreira, 85 lutas e 77 vitórias, sendo 61 delas por nocaute.