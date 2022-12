Mãe de Pelé, Celeste Arantes tem 100 anos e mora em Santos; saiba mais sobre ela

Celeste Arantes do Nascimento perdeu hoje seu filho, Edson Arantes do Nascimento (Pelé), que morreu na tarde desta quinta-feira (29) em decorrência de um câncer de cólon. A mãe do ex-jogador completou 100 anos no último dia 20 de novembro e vive atualmente longe dos holofotes. Celeste foi uma das maiores incentivadoras de Pelé no futebol.

Celeste, que era casada com ​​João Ramos do Nascimento, o Dondinho, teve Pelé com apenas 18 anos. Recentemente, o "Rei" havia feito uma postagem em comemoração ao centenário de sua mãe. "Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", declarou Pelé em post nas redes sociais.

Celeste Arantes do Nascimento teve, ao todo, três filhos: Edson Arantes do Nascimento (Pelé), Maria Lúcia do Nascimento Magalhães e Jair Arantes do Nascimento (Zoca). De acordo com informações do jornal O Globo, Celeste atualmente reside com a filha Maria Lúcia, no município de Santos (SP), onde Pelé fez história.

A PARTIDA DE PELÉ

Pelé morreu nesta quinta-feira, (29), aos 82 anos de idade. Edson Arantes do Nascimento é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol mundial.

Ele lutava contra um câncer de cólon que já estava em estado de metástase e realizava quimioterapia. Pelé havia sido internado às pressas, em novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.