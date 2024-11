Lutando por título e vaga na Libertadores, Fortaleza terá ‘decisão’ a cada jogo, diz João Ricardo

João Ricardo, goleiro do Fortaleza, é um dos pilares da campanha histórica do Tricolor do Pici na Série A do Brasileirão 2024. Titular absoluto, ele contribuiu diretamente para o Leão registrar o recorde de pontuação de uma equipe nordestina na história do Brasileirão.

“É uma honra fazer parte de uma campanha histórica como essa. Estar em campo representando essa camisa, jogo após jogo, e contribuir para essa marca inédita é algo muito especial para mim. A torcida merece esse momento, e fico feliz em poder ajudar o Fortaleza a alcançar novas conquistas”, disse João Ricardo.

Legenda: João Ricardo no embarque do time tricolor Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza ocupa atualmente a terceira colocação da Série A, com 60 pontos. A distância para o vice-líder Palmeiras é de um ponto, e para o líder Botafogo é de quatro pontos. O time segue vivo na luta pelo título e pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

“O grupo segue comprometido, com foco total em cada jogo. Sabemos da importância de manter o bom nível de atuação e buscar terminar a competição de forma sólida. Cada partida deve ser tratada como uma decisão, e estamos preparados para continuar dando nosso melhor”, completou o goleiro.