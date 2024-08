Lucero treina na véspera do jogo e deve encarar Rosario-ARG na Sul-Americana

Para o segundo e decisivo jogo contra o Rosario Central-ARG, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza deve contar com o retorno do atacante Juan Martín Lucero. O argentino, que é artilheiro do time com 22 gols marcados na temporada 2024, treinou normalmente nesta terça-feira (20), véspera da partida.

O camisa 9 desfalcou o Leão nos últimos quatro jogos, devido a um edema muscular na coxa direita. No boletim médico divulgado antes da partida contra o RB Bragantino, pela Série A do Brasileiro, no último sábado, Lucero já aparecia como atleta em transição. Nas imagens do aquecimento do treino de segunda-feira (19) no Pici, divulgadas pelo próprio clube, já era possível ver o argentino trabalhando sem restrições com o restante do grupo.

Com condições de jogo, a tendência é que Lucero seja reconduzido ao time titular, começando a partida contra o Rosario. El Gato, como é conhecido, é o vice-artilheiro da Copa Sul-Americana, com seis gols marcados, empatado com Mastriani, do Athletico-PR, e atrás apenas um tento do Adrián Martínez, do Racing-ARG.

O empate pelo placar de 1 a 1 na Argentina, há uma semana, deixou a situação em aberto. Quem vencer no Castelão, nesta quarta, em jogo marcado para iniciar às 19 horas, avança para as quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Corinthians e RB Bragantino.