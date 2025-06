Lucero é citado em inquérito que apura lavagem de dinheiro em patrocínio do Corinthians

O atacante argentino Juan Martín Lucero, jogador do Fortaleza, foi citado pela Polícia Civil de São Paulo no relatório final de um inquérito que investiga supostos crimes no contrato de patrocínio do Corinthians com a casa de apostas VaideBet, segundo informações do ge.

O inquérito aponta que Lucero fez transferências financeiras com empresas suspeitas de lavagem de dinheiro, em dezembro de 2023: R$ 357 mil para a Wave Intermediações Tecnológicas e R$ 130 mil para a Victory Trading, empresas citadas na investigação.

Apesar de ter sido citado no relatório final do inquérito, Lucero não está entre os indiciados pela Polícia Civil de São Paulo e não tem nenhuma relação direta com a investigação. O staff do atleta assegurou ao ge que Lucero desconhece as duas empresas.

Tanto a Wave Intermediações Tecnológicas como a Victory Trading são suspeitas de operar com capital proveniente do mundo futebolístico, seja para distanciá-lo da origem, seja para destiná-lo ao verdadeiro beneficiário, conforme a Polícia.

Corinthians investigado

O inquérito investiga supostos crimes no contrato de patrocínio entre o Corinthians e a VaideBet, sobretudo em relação ao dinheiro da comissão paga pela intermediação deste contrato. Existe a suspeita de lavagem de dinheiro e ligação com o crime organizado.

No centro da investigação está a empresa Neoway Soluções Integradas, descrita como uma "companhia de fachada" utilizada para movimentar R$ 1,4 milhão da comissão. Já a Wave Intermediações Tecnológicas é investigada por receber R$ 1 milhão da Neoway.

Por conta disso, a Polícia suspeita que a Wave tenha uma “posição central” na lavagem de dinheiro. A Victory Trading também é identificada como suspeita por transferir R$ 200 mil do valor repassado pela intermediadora do contrato entre Corinthians e VaideBet.

Tanto Wave quanto Victory Trading realizaram transferências para a UJ Football, empresa de agenciamento esportivo que é suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa que atua no Brasil.

As duas empresas que receberam valores de contas ligadas a Lucero são vistas como elos na cadeia de movimentação de dinheiro da comissão do patrocínio entre Corinthians e VaideBet, suspeita ter sido desviado e estar sendo lavado, com possível conexão com o crime organizado.