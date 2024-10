Lucas Mugni avalia Ceará com foco em seus duelos: “não devemos olhar para o lado”

Apesar do Ituano está na zona de rebaixamento, o meia Lucas Mugni pregou respeito no próximo jogo e destacou a disputa por vagas no G-4. O camisa 10 concedeu coletiva, nesta quinta-feira (17), e avaliou a postura do time alvinegro na reta final da competição.

“Não tem uma fórmula, porque seria muito fácil e todo mundo faria a mesma coisa. O que eu posso falar é o que eu tento fazer, que é focar no primeiro passo, que é esse jogo [contra o Ituano]. Se a gente conseguir vencer, nós nos aproximamos ainda mais e acho que essa é nossa parte. Tanto a torcida, como nós jogadores, temos que estar na mesma sintonia, que isso é a fé”, ressalta o jogador.

TROPEÇO DOS ADVERSÁRIOS

De olho nos outros adversários, Mugni também comentou sobre os tropeços de Santos e Sport, que foram derrotados por Chapecoense e Operário, respectivamente, no meio de semana. Segundo o camisa 10, o Ceará fica de olho na tabela, mas precisa fazer o dever a cada rodada e ir pontuando.

“Para quem tem fé, parece que tudo vai jogando a favor. Estes jogos [vitória do Operário sobre o Sport], mostraram que a gente é capaz e estamos em condições de conseguir o objetivo. E também demonstra o que foi a Série B, competitiva, nenhum jogo se ganhou antes da partida acontecer, e todos os times estão perdendo pontos pelo caminho. Se queremos o objetivo, não devemos olhar para o lado. Eu acho que se a gente fizer a nossa parte, outros times vão sentir a pressão. O Novorizontino estava aí também ficou de fora, o Sport já há dois anos que quer subir, o Santos é um time grande, onde a torcida, se tropeçar mais uma vez, a pressão vai ficar maior, igual o Ceará”, acredita o argentino.

Legenda: Lucas Mugni é o principal articulador no meio campo do Ceará Foto: DAVI ROCHA / SVM

JOGOS FORA DE CASA

Em 15 partidas longe da capital cearense, o Ceará conseguiu apenas três vitórias. Na reta final da Série B, o Vovô tem quatro duelos fora de casa, a começar pelos próximos confrontos diante de Ituano e Santos. O meia argentino acredita no elenco para conquistar os resultados positivos distante do Castelão.

“Eu acredito muito [em duas vitórias fora de casa], não vou mentir. Acredito no elenco, no que a gente tem para fazer. Fizemos bons jogos fora de casa mas não conseguimos fazer a pontuação que a gente queria, mas eu estou com muita fé e a cada jogo eu analiso e me vejo com um futuro vencedor. Então, o time está preparado e essa condição de precisar vencer, eu acho que se torna positivo também, porque a gente não tem para onde correr. Eu acho bom porque a gente é um time grande na Série B, o que acontece com time grande é que você não pode especular, jogar mais ou menos, não ter um resultado positivo, a gente tem que ir, marcar presença e trazer os três pontos para cá”, avalia Mugni.

Lucas Mugni voltou ao time contra a Ponte Preta e marcou o gol da vitória. O atleta retornou depois de ficar de fora contra Brusque e Sport, quando tratou desconforto muscular na coxa. O jogador soma 39 partidas na temporada, com 2 gols e 9 assistências.

PREPARAÇÃO ALVINEGRA

O técnico Léo Condé conta com cinco dias de treinos antes de enfrentar o Ituano, no sábado (), às 17h, no interior de São Paulo. O Alvinegro realiza o treino de apronto na manhã de sexta-feira e embarca no início da tarde para Itu, local do confronto pela 32ª rodada da Série B.