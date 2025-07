Lucas Crispim quer voltar ao Fortaleza e aguarda aval de Renato Paiva e diretoria

O meia-atacante Lucas Crispim tem o desejo de retornar ao Fortaleza e foi oferecido ao Tricolor do Pici após ficar livre no mercado, depois do fim do contrato com o Buriram United, da Tailândia. O staff do jogador tenta viabilizar a negociação com o Leão.

O Diário do Nordeste apurou que a decisão de avançar ou não nas negociações está nas mãos do próprio Fortaleza. O staff de Crispim aguarda o aval do departamento de futebol do clube e do técnico Renato Paiva, recentemente contratado pelo Leão.

As condições para um eventual contrato já estariam ajustadas para o padrão financeiro do Fortaleza, restando apenas a aprovação do departamento de futebol e da comissão técnica. Crispim têm sido procurado por outras equipes, mas quer dar prioridade ao Tricolor do Pici.

Legenda: Lucas Crispim atuou pelo Fortaleza entre as temporadas de 2021 e 2023 Foto: Fabiane de Paula / SVM

O staff de Lucas Crispim tem pressa em resolver a situação e espera ter uma posição final do Fortaleza até o fim desta semana. O meia terminou a temporada 2024-2025 no Buriram United com 15 gols e oito assistências em 49 partidas disputadas.

O jogador de 31 anos defendeu o Fortaleza entre as temporadas 2021 e 2023, totalizando 128 com a camisa tricolor. Neste período, foram dez gols marcados, além de 21 assistências, três títulos do Campeonato Cearense e um da Copa do Nordeste.