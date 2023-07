Luan está de volta ao Grêmio após aceitar redução de salário; veja detalhes

Após envolvimento em polêmicas quando integrava a equipe do Corinthians, Luan está de volta ao Grêmio. O jogador conseguiu encaminhar a rescisão com a equipe paulista e chegar a um acordo com o Tricolor gaúcho. Ao que tudo indica, o contrato de Luan com o Grêmio será curto. O jogador reduziu seu salário para integrar a equipe gaúcha.

O jogador que recebia R$ 800 mil no Corinthians, agora vai ter seu salário na casa dos R$ 50 mil. Luan deve chegar até esta terça-feira, (25), para assinar os documentos. Para confirmar o reforço, faltam apenas a oficialização da rescisão do contrato do jogador com o Corinthians. O Timão e o Tricolor tentam resolver ainda os trâmites mais burocráticos para concluir a transferência do jogador.

Se a transferência ocorrer dentro do tempo esperado, Luan pode está de volta aos gramados ao lado da torcida gaúcha na quarta-feira, (26), quando o Grêmio enfrenta o Flamengo em jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil.

O Corinthians havia comprado o jogador por R$ 29 milhões no final de 2019 e Luan disse que est seria a oportunidade de realizar um sonho de infância. Porém, a passagem pelo Timão não foi tão boa. Em quatro temporadas, Luan atuou em 78 jogos e soma apenas nove gols. O jogador ainda chegou a ser emprestado para o Santos.

O jogador chega ao Grêmio com planos para recuperar seu futebol e seu protagonismo. Pelo Tricolor, o jogador atuou em 288 jogos e marcou 75 gols.