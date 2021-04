Liverpool x Real Madrid na Liga dos Campeões: o que está em jogo e prováveis escalações

Liverpool e Real Madrid voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (14), às 16 horas, no Anfield, em busca da vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Na ida, o time espanhol venceu o jogo de ida por 3 a 1.

O Diário do Nordeste transmite tudo em tempo real. O confronto é o mesmo da finalíssima de 2017/2018, quando o Real venceu por 3 a 1 e faturou o 13º titulo continental.

Classificação

A vantagem conquistada no jogo de ida dá ao Real Madrid o direito de avançar à semifinal em caso de empate ou mesmo de derrota por 1 a 0, em solo inglês. Além disso, o time comandado por Zinedine Zidane vem com a confiança em alta devido à série invicta de 13 jogos, sendo seis vitórias consecutivas.

Com a necessidade do resultado, o Liverpool se inspira em uma grande virada obtida em 2019. Na semifinal contra o Barcelona, o time inglês levou 3 a 0 na ida. Na volta, buscou um improvável 4 a 0 e chegou na final, sagrando-se campeão da edição.

#ViniDay

Legenda: O brasileiro Vinícius Júnior fez dois gols na vitória do Real Madrid sobre o Liverpool Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

O atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, ganhou apoio nas redes sociais às vésperas da partida. Com 20 anos, o atleta revelado pelo Flamengo foi o protagonista do primeiro jogo, quando marcou dois gols.

A atuação rendeu elogios até de Jürgen Klopp, técnico do Liverpool. "Fiquei impressionado, mas não surpreso. Ele (Vini) tem um talento incrível, mas já sabíamos disso, antes de chegar ao Real, onde melhorou", admitiu.

No Twitter, a hashtag #ViniDay ganhou destaque entre os assuntos mais comentados. A expectativa é que o jovem seja titular mais uma vez do time espanhol.

Desfalques

O Real Madrid não tem a dupla de zaga titular mais uma vez, em razão da lesão de Raphael Varane e do teste positivo de Sergio Ramos para Covid-19. Os laterais Dani arvajal e Lucas Vazquez estão machucados, assim como o meia Hazard. O brasileiro Éder Militão e Nacho serão os zagueiros. Casemiro também será titular.

Jürgen Klopp sofre da mesma preocupação. O Liverpool vem atuando durante a maior parte da temporada sem os três principais zagueiros, todos machucados: Virgil van Dijk, Matip e Joe Gómez. Chegou a improvisar volantes para atuar no setor. No duelo, deve escalar Kabak, recém-contratado, e Nathaniel Phillips, da base.

Ficha técnica

Liverpool x Real Madrid

Competição: quartas de final da Liga dos Campeões

Data: 14/04/2021

Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

Horário: 16h

Transmissão: em tempo real no Diário do Nordeste

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips e Robertson; Fabinho, Thiago Alcântara e Wijnaldum; Salah, Mané e Diogo Jota.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Éder Militão e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Asensio, Vini Jr. e Benzema.