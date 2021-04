Vinicius Junior marca dois, e Real sai na frente do Liverpool na Champions

Com dois gols do atacante Vinicius Junior, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1 nesta terça-feira (6), no estádio Alfredo di Stéfano, na partida de ida das quartas de final da Champions League.

O meia-atacante Asensio fechou a vitória do time de Zinedine Zidane, no duelo que marcou a reedição da decisão europeia de 2017/2018, quando os espanhóis ficaram com o título. Salah descontou para os ingleses.

A partida de volta entre as equipes está marcada para a próxima quarta-feira (14), em Anfield. Vitória por 2 a 0 classifica os comandados do técnico Jürgen Klopp à semifinal do torneio.

Vinicius Junior abriu o placar após lindo lançamento de Toni Kroos do campo de defesa. O atacante dominou no peito entre dois defensores, invadiu a área e chutou cruzado na saída de Alisson, aos 27 minutos do primeiro tempo.

O gol fez com que o brasileiro de 20 anos se tornasse o segundo mais jovem a marcar pelo Real Madrid em jogos eliminatórios da Champions, atrás apenas de Raúl González, que marcou contra a Juventus em 1996, aos 18 anos.

Com 36 da etapa inicial, Asensio aumentou a vantagem. Em novo lançamento de Kroos, o lateral direito inglês Alexander-Arnold tentou cortar de cabeça, mas mandou a bola nos pés do meia-atacante espanhol. Cara a cara com Alisson, Asensio encobriu o goleiro brasileiro para marcar o segundo.

Logo no início do segundo tempo, aos 6, o Liverpool descontou com Salah, em lance checado no VAR por possível impedimento. Mas Vinicius Junior voltaria a esticar o placar para os espanhóis.

Após combinação entre Benzema e Modric, o brasileiro recebeu dentro da grande área e finalizou de primeira para anotar o terceiro e fechar o triunfo do Real, aos 20.

City Vence

Legenda: O Manchester City venceu o Dortmund em casa e joga por um empate para avançar Foto: Paul ELLIS / AFP

No outro jogo desta terça válido pelas quartas de final da Champions, o Manchester City venceu o Borussia Dortmund, em casa, por 2 a 1. Kevin De Bruyne e Phil Foden anotaram os gols da equipe de Pep Guardiola, e Marco Reus marcou para os alemães.

Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Signal Iduna Park, casa do Dortmund. Triunfo por 1 a 0 classifica o time alemão.

