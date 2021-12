Liverpool x Aston Villa: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Liverpool recebe o Aston Villa neste sábado, 11 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), no estádio Anfield, em Liverpool. A partida é válida pela 16ª rodada da Premier League.

Com 34 pontos na tabela de classificação, os Reds seguem à caça do líder Manchester City, com um ponto a mais.

Onde vai passar

A transmissão do jogo será do streaming Star+.

Palpites para Liverpool x Aston Vill

Prováveis Escalações

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Diogo Jota (Origi) e Mané. Técnico: Jürgen Klopp.

Aston Villa

Dibu Martínez; Cash, Konsa, Mings e Ashley Young; McGinn, Nakamba e Douglas Luiz; Ramsey, Buendía e Watkins. Técnico: Steven Gerrard.

Ficha técnica de Liverpool x Aston Villa

Data e horário: 11/12/2021, às 12h (de Brasília)

​Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Árbitro: Stuart Attwell

Assistentes: Harry Lennard e Simon Long

Transmissão: Star+