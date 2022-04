Lindoso critica gramado do Castelão e projeta jogo do Ceará pela Copa do Brasil

Após ser surpreendido pelo Botafogo no Castelão no último domingo, conhecendo sua 1ª derrota na Série A, o Ceará vira a "chave" e pensa na Copa do Brasil, competição na qual jogará contra o Tombense/MG, pela 3ª Fase, já na quarta-feira (20), pelo jogo de ida, às 21h30 no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

O volante Rodrigo Lindoso, projetou o confronto com o time mineiro, mas não esqueceu da derrota de 3 a 1 para o Botafogo, criticando o gramado do Castelão.

"Foi um jogo atípico, com o Botafogo chegando poucas vezes e marcando os gols. A gente fica chateado com o resultado, pelos lances polêmicos, o gol anulado e o gramado horrivel. Foi uma coisa assustadora, com uma semana sem jogo, é inexplicável. Quem propõe o jogo vai ser mais prejudicado, errar mais. Espero que melhorem o gramado, tinha até vidro, pedra..."

Estratégia

Sobre o confronto da Copa do Brasil, o volante afirmou que as informações serão valiosas para a estratégia de jogo e que o Ceará precisará ser inteligente no jogo de ida. A volta será no Castelão, ainda sem data definida pela CBF.

"Ainda temos poucas informações, mas à partir de hoje receberemos vídeos dos esquemas táticos, dos jogadores. Como é um jogo de Copa, vamos buscar um resultado que nos dê tranquilidade para o jogo de volta. Com dois jogos, eles devem querer propor o jogo um pouco mais em casa. Claro que não devemos mudar muito nosso estilo de jogo, mas precisaremos montar uma boa estratégia. Temos que nos preparar bem e fazer um grande jogo".

Confira a Coletiva de Rodrigo Lindoso