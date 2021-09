Liechtenstein x Alemanha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na Europa retomam as disputas nesta quinta-feira (2). Em campo, Liechtenstein e Alemanha se enfrentam pela 4ª rodada do Grupo J. O jogo ocorre às 15h45 (de Brasília), na AFG Arena, em St. Gallen-SUI.

Na tabela de classificação, a Alemanha está na 3ª posição com seis pontos, a mesma pontuação da Macedônia do Norte, mas o saldo menor: 5x3. O Liechtenstein surge na lanterna e ainda não pontuou. A chave é completada por: Armênia (1º), Romênia (4º) e Islândia (5º).

O líder avança direto para o Mundial, que será realizado no Catar. O vice-líder participa da repescagem em busca da vaga.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Escalação

A provável escalação de Liechtenstein é: Buchel; Yildiz, Malin, Kaufmann, Hofer e Goppel; Wolfinger, Frommelt e Hasler; N. Frick e Y. Frick. Técnico: Martin Stocklasa.

A provável escalação da Alemanha é: Leno; Klostermann, Sule, Rudiger e Gosens; Kimmich e Goretzka; Sane, Musiala e Gnabry; Havertz. Técnico: Hansi-Flick.

Liechtenstein x Alemanha

Estádio: AFG Arena, em St. Gallen-SUI.

Horário: 15h45 (de Brasília) desta quinta-feira (2).