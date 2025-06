Lenda do UFC, Jon Jones se aposenta aos 37 anos

O lutador norte-americano Jon Jones, uma das maiores lendas das artes marciais mistas (MMA), se aposentou. A informação foi divulgada por Dana White, presidente do UFC, em coletiva neste sábado (21), em Baku, no Azerbaijão. Aos 37 anos, o atleta foi campeão nas categorias meio-pesado e peso pesado da organização.

"Jon Jones me ligou na noite passada e se aposentou. Jon Jones está oficialmente aposentado. Tom Aspinall é o campeão peso pesado do UFC", declarou.

Jon Jones era o atual campeão dos pesos pesados. A última luta foi em novembro de 2024, quando fez a única defesa de cinturão na divisão e venceu o croata Stipe Miocic por nocaute técnico. Por isso, o inglês Tom Aspinall assume o posto máximo da categoria - o lutador já aguardava um embate contra o norte-americano pelo cinturão.

Multicampeão no UFC

Jon Jones fez história ao se tornar o campeão mais jovem do UFC, aos 23 anos, após uma ascensão meteórica. Assim, se destacou pela versatilidade, combinando jiu-jítsu com boxe e wrestling.

Em 2011, conquistou o cinturão dos meio-pesados ao derrotar o brasileiro Maurício "Shogun" Rua e, a partir daí, dominou a categoria com 11 defesas de título. Entre as vítimas estão nomes renomados como Quinton "Rampage" Jackson, Rashad Evans, os brasileiros Lyoto Machida e Vitor Belfort, além de Daniel Cormier.

Natural de Rochester, Nova York, deixa um legado impressionante: 16 vitórias em lutas válidas por título no UFC, 20 lutas invicto, nunca foi nocauteado e encerra a carreira com um cartel de 28 vitórias, uma derrota e um duelo sem resultado. É o atleta que mais vezes defendeu cinturão no UFC (12) e o que mais disputou combates por título (17).

A única derrota foi contra Matt Hamill, na final do The Ultimate Fighter, em uma desqualificação polêmica por uso de cotoveladas ilegais no formato "12-6", que na época eram proibidas pelas regras unificadas do MMA, golpe que posteriormente acabou sendo liberado. Fora do octógono, no entanto, acumulou polêmicas. A primeira em 2015, quando se envolveu em um acidente de carro e teve o cinturão retirado após fugir do local sem prestar socorro. Em 2016, foi suspenso pela USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos) após testar positivo para duas substâncias proibidas, clomifeno e letrozol, e perdeu novamente o cinturão. Em 2017, voltou a ser flagrado, agora por uso de turinabol.