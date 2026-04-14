LDU X Mirassol na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta terça-feira, 14 de abril

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: João Victor marcou o primeiro gol do Mirassol na história da Libertadores
Foto: Nelson Almeida/AFP

LDU e Mirassol se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (14), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo G. O jogo será às 23h, no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre LDU x Mirassol terá transmissão da Paramount+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LDU

Gonzalo Valle; Quintero (Cuero), Richard Mina, Segóvia e Leonel Quiñónez; Villamíl, Pretell e Cornejo; Corozo, Yerlin Quiñónez e Deyverson (Jeison Medina).Técnico: Tiago Nunes

Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Oliveira e Reinaldo (Victor Luis); Neto Moura, José Aldo e Eduardo; Alesson (Edson Carioca), Negueba e André Luís.Técnico: Rafael Guanaes

FICHA TÉCNICA

LDU x Mirassol

Data e hora: 14 de abril, às 23h (de Brasília)

Local: Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador

 

