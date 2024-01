Lando Norris renova com McLaren 'por muitos anos' após conversas com concorrentes na F-1

Lando Norris vai permanecer no cockpit da McLaren por "muitos anos", como revelou a equipe britânica nesta sexta-feira, ao anunciar a renovação do contrato que se encerraria em 2025 por um "acordo multianual" sem prazo estipulado. O acerto ocorre um dia após a Ferrari anunciar a renovação com Charles Leclerc e após seu principal piloto revelar conversas com outras equipes.



"Estou muito satisfeito por continuarmos nosso relacionamento com Lando por vários anos. Tem sido uma jornada fantástica nos últimos seis anos, ele demonstrou um comprometimento fantástico e o desejo de levar a equipe adiante e levar a McLaren de volta à frente do grid", comemorou Zak Brown, CEO da McLaren. O inglêsvai permanecer no cockpit dapor "muitos anos", como revelou anesta sexta-feira, ao anunciar a renovação do contrato que se encerraria em 2025 por um "acordo multianual" sem prazo estipulado. O acerto ocorre um dia após a Ferrari anunciar a renovação com Charles Leclerc e após seu principal piloto revelar conversas com outras equipes.

🧡 H O M E 🧡 pic.twitter.com/phyChtT7Qu — McLaren (@McLarenF1) January 26, 2024

"Na temporada passada vimos o papel fundamental que Lando desempenhou com a impressionante reviravolta nos resultados e estou ansioso para continuar este avanço junto com muitos mais pódios."

Desempenho





"É uma sensação ótima ficar. Cresci com a McLaren me sinto em casa aqui, a equipe é como uma família para mim", afirmou o piloto de 24 anos. "A jornada até agora tem sido emocionante, tivemos altos e baixos, mas a temporada passada mostrou o nosso desejo de voltar a competir na frente do grid." Dos 12 pódios da carreira na Fórmula 1, o inglês conquistou seis segundos lugares na temporada passada, que contribuíram para terminar no sexto lugar do Mundial de Pilotos. Na equipe desde 2019, Norris celebra a renovação e mostra confiança em crescimento.

Outras propostas

Norris falou bastante sobre o novo contrato, minimizou as conversas com os demais times e fez questão de mostrar-se "comprometido" com a McLaren. "Acho que para toda a equipe, todos aqui, todos na McLaren, isso é provavelmente a coisa mais importante (renovação)", disse. "Tenho certeza de que quando você trabalha aqui e tem um de seus pilotos sendo vinculado a outras equipes, isso provavelmente nunca é algo fácil de ver, e você provavelmente questiona isso às vezes", enfatizou.



A tricampeã do mundo Red Bull foi apontada como um possível destino para Lando Norris. Ele, porém, disse que não teve conversas concretas com nenhum time da Fórmula 1.



"Todo mundo fala com todo mundo. E não é em termos de estar resolvendo contratos, é saber o que uma equipe pode oferecer a você, coisas assim", minimizou. "É a mesma coisa com todos os pilotos, todos falam com todas as equipes, o que poderíamos fazer um dia, mas nada progride mais do que isso e nós desligamos muito rapidamente", explicou.



"Acho que, da minha parte, deixo todos aqui na McLaren um pouco mais, você sabe, confiantes em mim. Isso (renovação) mostra minha confiança em toda a equipe. Acho que essa é realmente a coisa mais importante e que me deixa mais feliz ao assinar o contrato. Eles estão ainda mais seguros de que estou comprometido com a equipe."